В Москве рассказали о мерах поддержки для промышленников и бизнеса столицы

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Бизнес-конференция «Стратегия инвестирования в реальный сектор: государство, бизнес, банки» прошла в Московском банке Сбербанка. Встреча была посвященная актуальным мерам поддержки промышленности и повышению эффективности взаимодействия между органами власти, представителями бизнес-структур и ведущими финансовыми институтами страны.

Участниками мероприятия стали первый заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Алексей Артемов, генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, а также руководители крупных компаний и предприятий столицы.

В ходе своего выступления Алексей Артемов, первый заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, напомнил, что в прошлом году было принято решение о компенсации инвестиционных кредитов для ускоренного развития промышленности, особенно высокотехнологичных производств.

— Совместно с ведущими российскими банками, включая Сбер, мы предоставляем такие кредиты на срок до трех лет под три процента годовых. Сегодня город одобрил 11 столичным предприятиям инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, — уточнил Артемов.

Он также добавил, что для получения такой поддержки необходимо предоставить кредитный договор в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, после подписывается контракт об уплате части процентных ставок.

Сбер и правительство Москвы много лет активно сотрудничают в целях поддержки столичного бизнеса и промышленности, сообщил Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка.

— В 2022 году наши корпоративные клиенты получили поддержку от города в виде компенсации процентов по раннее заключенным кредитным договорам на сумму более 73 млрд рублей. В настоящее время мы принимаем активное участие в реализации программы правительства Москвы «Земля за 1 рубль», направленной на привлечение инвестиций и увеличение рабочих мест, — рассказа он.

Сегодня в рамках программы «Земля за 1 рубль» город заключил договоры с 14 инвесторами, которые планируют построить или расширить производственные объекты. Сбербанк оказывает своим клиентам содействие в подготовке необходимых документов и организации финансирования масштабных инвестиционных проектов». В частности, АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» планирует реализовать по данной программе инвестиционный проект, направленный на развитие инфраструктуры, увеличение инвестиций в производство и увеличение количества рабочих мест на предприятии.