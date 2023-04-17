В горящем на западе Москвы кафе обрушилась крыша

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Бережковская набережная, 20Б Карта всех событий

В здании горящего кафе «Плов центр» произошло обрушение крыши. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 17 апреля.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, площадь обрушения составила 200 квадратных метров. При этом огонь распространился на 600 квадратных метров.

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По словам Нефедовой, прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин пожара в здании кафе. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия прибыл Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

Пожар, о котором идет речь, произошел в нежилом доме № 20б на Бережковской набережной. По предварительным данным, на момент возгорания в помещении не было людей.