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Приметы и советы

Пять человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Степан Жирнов
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В столице за прошедшую неделю пять человек погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, с 10 по 16 апреля в столице произошло 144 аварии, в которых пять человек погибли и еще 159 получили ранения. В числе пострадавших 20 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

За отчетный период произошло 60 столкновений транспортных средств и 46 наездов на пешеходов. В 28 процентах случаев прохожих сбивали в зоне действия специального перехода. С участием мотоциклов произошло 16 ДТП, с велосипедами — 17.

Наиболее аварийным днем стала среда, в которую зафиксировали 29 дорожно-транспортных происшествий. Меньше всего столкновений случилось в понедельник — всего 13 случаев.

Примечательно, что по сравнению с предыдущей неделей кратно увеличилось количество аварий с мотоциклами и велосипедами. В период с 3 по 9 апреля аварий с этими двумя категориями транспорта было зафиксировано всего восемь.

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