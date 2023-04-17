Аферист украл у пенсионерок из Зеленограда почти миллион рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Авиационная улица Карта всех событий

В Зеленограде мужчина украл у двух пенсионерок 700 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, мошенник действовал в группе. Его соучастница звонила пенсионерам, представлялась их дочерью и сообщала, что попала в серьезное ДТП. После чего трубку брал мужчина и говорил, что привлечет к ответственности родственницу, если не получит крупную сумму денег. Потом к жертве приезжал курьер и похищал у доверчивых женщин наличные.

Таким образом от действий преступной группы пострадали пенсионерки 76 и 87 лет. Суммарно было похищено 700 тысяч рублей. Жертв могло быть три, однако третью пожилую москвичку спасла внучка, которая приехала к бабушке в момент передачи денег и не дала злоумышленнику украсть 950 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество» и «Мошенничество». Сотрудники полиции задержали курьера аферистов на Авиационной улице. Им оказался 28-летний приезжий из Владимирской области. На момент поимки он успел избавиться от денег: часть перевел подельникам, а другую — потратил. Фигуранта заключили под стражу. Полиция ищет соучастников преступления.

Другую мошенницу задержали в Подмосковье. Женщина представилась пенсионерке гадалкой и пообещала снять порчу. Для этого она забрала у пожилой гражданки все деньги и золотые украшения.