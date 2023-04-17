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Джазовый пианист Ахмад Джамал умер от онкологии в возрасте 92 лет
Джазовый пианист Ахмад Джамал скончался в 92 года в своем доме в штате Массачусетс. Об этом сообщает New York Times.
Причиной смерти музыканта стал рак простаты, пишет NYT.
Ахмад Джамал научился играть на пианино в три года, а свой первый полноформатный альбом он выпустил, когда ему было 25 лет. Популярным он стал после выхода пластинки «At the Pershing: But Not for Me» в 1958 году.
За всю свою карьеру музыкант записал порядка 60 альбомов. Помимо этого, он стал основателем звукозаписывающих компаний, клуба и ресторана.
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