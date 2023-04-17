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Угон автомобиля такси закончился погоней на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Угон автомобиля такси закончился погоней на севере Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Тимирязевская улица Карта всех событий

На севере столицы злоумышленник угнал автомобиль такси и попытался скрыться от полиции. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

По предварительным данным, за похитителем машины гнались семь служебных автомобилей ГИБДД и два мотоцикла. Злоумышленник попытался оторваться от правоохранителей, нарушая правила дорожного движения и проезжая на красный свет, а после скрылся во дворах на Тимирязевской улице.

Несмотря на все попытки сбежать, усилиями сотрудников МВД и Росгвардии угонщика задержали, сообщил ТАСС.

4 апреля стало известно, что у жителя Москвы угнали иномарку за 12 миллионов рублей. Злоумышленники попытались вывезти ее из региона, однако машину остановили на таможенном посту в Домодедове.

Такси ГИБДД Росгвардия Москва Полиция
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