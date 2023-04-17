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«Газпромнефть — СМ» помогает подготовить к весенне-полевым работам парк сельхозтехники крупнейшего агрохолдинга России

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть — СМ» помогает подготовить к весенне-полевым работам парк сельхозтехники крупнейшего агрохолдинга России
Фото: Виктор Фокеев

«Газпромнефть — смазочные материалы» перед началом весенне-полевых работ увеличила поставки высокотехнологичных масел, производимых на Московском заводе смазочных материалов, для крупнейшего российского сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» и заменила зарубежные аналоги на производственных площадках холдинга в восьми регионах страны.

Линейка всесезонных масел для профессионального сельскохозяйственного оборудования обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и способна существенно увеличить межсервисный интервал двигателей и трансмиссий аграрных машин.

— «Газпромнефть — СМ» обеспечивает надежными и качественными смазочными материалами компании и предприятия во всех ключевых отраслях экономики. При разработке рецептур для специализированной техники мы обязательно ориентируемся на условия, в которых будет эксплуатироваться продукция, и благодаря собственной современной научно-технической базе совершенствуем характеристики каждого отдельного продукта. Во время уборочных и посевных кампаний автопарки сельскохозяйственных предприятий работают с высокой интенсивностью, и наша задача — обеспечить максимальную защиту оборудования от поломок и ремонтов, чтобы наши партнеры могли своевременно проводить все сельскохозяйственные работы и обеспечивать продовольственную безопасность страны, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

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