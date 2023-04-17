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Bloomberg: Страны Европы и Азии столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа

Лейла Алиева
В мире
Bloomberg: Страны Европы и Азии столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Европе и Азии появился неожиданный переизбыток сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил энергетический аналитик агентства Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

— Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей, — отметил он.

Запасы такого газа, по данным агентства, пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива. При этом в Испании, как выяснилось, хранилища газа заполнены уже на 85 процентов, что может повлиять на перегрузку рынка и спотовые цены, пишет Bloomberg.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе. Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

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