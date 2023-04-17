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В Москве приступили к работам по текущему ремонту дорог

Лейла Алиева
Город
В Москве приступили к работам по текущему ремонту дорог
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Специалисты приступили к текущему ремонту дорог в столице, всего планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО, — рассказал он.

Самые масштабные работы планируется провести на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзной, Нижегородской и Беговой, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.

Аналогичные работы выполнят на 37 мостовых сооружениях. В частности, работы будут проводиться на путепроводах, эстакадах, мостах и в тоннелях. Это необходимо для содержания инженерных объектов на путепроводах, эстакадах, мостах и в тоннелях.

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