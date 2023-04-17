Полицейские в Подмосковье изъяли у закладчиков восемь килограммов наркотиков

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Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Бухарово Карта всех событий

В Подмосковье полицейские изъяли у закладчиков восемь килограммов наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, подозреваемых задержали недалеко от деревни Бухарово городского округа Солнечногорск в тот момент, когда они перекладывали наркотики в тайник. Злоумышленниками оказались жители Санкт-Петербурга в возрасте 33 и 40 лет.

Под деревом полицейские нашли пластиковый пакет с 12 свертками с неизвестным веществом. После этого правоохранители обыскали машину мужчин, и нашли в ней пластиковую лопату, мобильные телефоны с координатами закладок, а также свертки и пакеты с тем же веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое являлось мефедроном, масса которого составила восемь килограммов.

В отношении одного из фигурантов возбудили уголовное дело по статье о «Покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», а в отношении второго — по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другую закладчицу задержали полицейские в Нижнем Тагиле. Для своих преступлений женщина использовала кошку, укутанную в детский комбинезон.