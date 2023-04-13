Задержана «закладчица», которая прятала наркотики в укутанной в комбинезон кошке

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали подозреваемую в распространении наркотиков. Чтобы замаскировать свое преступное деяние, девушка предположительно гуляла с кошкой, укутанной в детский комбинезон. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно предварительно установленным данным, предполагаемая злоумышленница приехала в Нижний Тагил из Красноярского края по указанию анонимного работодателя. Ей сообщили координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые женщине необходимо было расфасовать на небольшие дозы и распространить по городу с помощью закладок.

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— Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка, — приводит сообщение Ирины Волк сайт «МВД Медиа».

В комбинезоне под кошкой полицейские обнаружили пять свертков с белым порошком. Еще 12 закладок подозреваемая успела сделать в течение дня.

В арендованной квартире женщины при обыске полицейские изъяли электронные весы, упаковочные материалы, контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотических средств составил около 170 граммов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ, фигурантку заключили под стражу.

В четверг, 6 апреля, 11 участникам преступной группировки, занимавшейся транспортировкой наркотиков по всей стране, предъявили обвинение. Тайники они замаскировали под газовый баллон и деревянные брусья с полостями внутри.