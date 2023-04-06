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МВД предъявило обвинения 11 участникам группировки наркосбытчиков

Евгений Силаев
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МВД предъявило обвинения 11 участникам группировки наркосбытчиков
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение 11 участникам преступной группировки, занимавшейся транспортировкой наркотиков по всей стране. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что первого участника группировки задержали в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге. У него в гараже обнаружили более 3,7 килограмма героина. Второго фигуранта задержали в Москве во время перевозки метадона.

В дальнейшем следователи сотрудничали с департаментом кибербезопасности Сбербанка. Анализ денежных переводов позволил сделать вывод о существовании развитой сети курьеров и продавцов.

— В ходе дальнейшего расследования удалось выйти на след поставщика крупных партий наркотических средств участникам криминального бизнеса. Недавно он был задержан сотрудниками МВД России при перевозке героина. При обыске в подвальном помещении арендованного им гаража обнаружены тайники, замаскированные под газовый баллон и деревянные брусья с полостями внутри. Из незаконного оборота выведено более 14 килограммов героина и порядка 30 килограммов гашиша, — рассказала Волк.

Общий объем изъятых наркотиков превысил 58 килограммов. Расследование уголовного дела продолжается, передает «МВД Медиа».

В Саратове за незаконный оборот наркотиков полиция задержала бизнесмена Марата Искиндирова, который называет себя «сыном Чингисхана». Во время обыска у него обнаружили гранату и банку с наркотиками.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Житель деревни под Подольском организовал в своем доме плантацию конопли.

Ирина Волк МВД Наркотики Уголовные дела
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