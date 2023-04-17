Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 40-го километра МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

На МКАД на юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.

Авария произошла на внутренней стороне 40-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе. Водитель грузовика не заметил два легковых автомобиля, которые остановились на проезжей части, и врезался в них. На месте происшествия работают оперативные службы города.

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Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель грузовика не остановился в потоке и протаранил несколько автомобилей. В результате 10 машин получили повреждения. Пострадали шесть человек, один из них — в тяжелом состоянии.