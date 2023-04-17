Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 40-го километра МКАД
На МКАД на юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.
Авария произошла на внутренней стороне 40-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе. Водитель грузовика не заметил два легковых автомобиля, которые остановились на проезжей части, и врезался в них. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель грузовика не остановился в потоке и протаранил несколько автомобилей. В результате 10 машин получили повреждения. Пострадали шесть человек, один из них — в тяжелом состоянии.