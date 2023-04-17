Шесть человек пострадали в крупном ДТП в Санкт-Петербурге
В результате крупного ДТП в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 17 апреля.
По данным ведомства, авария произошла на пересечении Комендантского проспекта и Легковой улицы в Выборгском районе. Грузовик не затормозил в потоке и протаранил несколько автомобилей. В итоге повреждения получили 10 машин.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, один из них — в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают оперативные службы города.
Другое крупное ДТП произошло на западе столицы. Водитель иномарки попытался проехать между рядами и протаранил три автомобиля. Инцидент попал в объектив видеокамеры.