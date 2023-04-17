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Минтранс: Авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 15–30 процентов

Евгений Силаев
Общество
Минтранс: Авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 15–30 процентов
Фото: Unsplash

На фоне сокращения субсидирования билеты на внутренние авиарейсы могут подорожать на 15–30 процентов по сравнению с 2022 годом. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.

В нынешнем году субсидирование для возмещения расходов на полеты внутри страны на фоне введенных санкций составит 25,3 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2022 году на поддержку перевозчиков выделили 100 миллиардов рублей.

— Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30 процентов. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов, — сказал Чалик, чьи слова приводит ТАСС.

В прошлом году против гражданской авиации России ввели санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus и Boeing оборвали сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры.

Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

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