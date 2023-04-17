Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

До конца апреля на столичных водоемах заменят 950 знаков безопасности

Евгений Силаев
Город
До конца апреля на столичных водоемах заменят 950 знаков безопасности
Фото: Городское хозяйство Москвы

Более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Видео: Городское хозяйство Москвы

В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!». Их установят вместо зимних «Выход на лед запрещен!». Кроме того, в разрешенных для купания местах появятся указатели «Место купания».

Отмечается, что на Царицынских прудах заменят 55 знаков. Кроме того, на Патриарших и Чистых прудах обновят по четыре информационных щита, а на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах – по 30.

— Места установки и количество знаков безопасности подбираем так, чтобы их было видно с любой точки берега, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В канун Дня космонавтики в ЦАО, САО и СВАО появились новые указатели к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Отмечается, что на каждом указателе размещен QR-код. Его можно отсканировать, после чего откроется страница с информацией о человеке или объекте.

Лето купание Водоемы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Все мнения
О проекте