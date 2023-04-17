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Врач Мясников пояснил, можно ли нормализовать уровень холестрина в крови без лекарств

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников пояснил, можно ли нормализовать уровень холестрина в крови без лекарств
Фото: shutterstock

Может ли холестерин быть полезен и можно ли нормализовать его уровень в крови без лекарств, рассказал главный врач ГКБ № 71, ведущий Александр Мясников.

Эксперт отметил, что холестерин — важнейшая субстанция, без которой жизнь человека невозможна. Это предшественник большинства гормонов, холестерин также входит в состав клеточных структур.

Тревогу вызывает не общий холестерин, а повышенный уровень холестерина низкой плотности. Такой холестерин откладывается на стенках сосудов, вызывая сужение и тем самым повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, снижению уровня «плохого» холестерина способствует снижение калорийности рациона, отказ или ограничение продуктов, содержащих трансжиры и животные жиры, употребление орехов, жирных сортов морской рыбы, красного риса и продуктов, богатых клетчаткой. Но не всегда подобными мерами удается нормализовать уровень холестерина. Тогда приходится прибегать к приему лекарственных препаратов, передает aif.ru.

Врачи развенчали миф о том, что употребление более чем двух яиц в день может плохо сказаться на здоровье и повысить уровень холестерина. Вопреки убеждениям, в этом продукте содержится всего 190 миллиграмм холестерина, передает ФАН.

Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

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