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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом». Соответствующее видеообращение политика опубликовали в понедельник, 17 апреля.

Руководитель республики должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате. Минниханова пригласили кандидат на пост главы Гагаузской автономии Виктор Петров и депутат парламента Молдавии Александр Суходольский. При этом его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, из-за чего он не смог принять участие в мероприятии.

— К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе, — заявил Минниханов, обращение которого опубликовал Telegram-канал издания Gagauznews.

Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. По его словам, антироссийский курс республики проявляется в ее политике, культуре и экономике.