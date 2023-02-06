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США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, антироссийский курс Молдавии проявляется в ее политике, культуре и экономике.

Так, «загон» страны в сторону Евросоюза (ЕС) является попыткой создания антироссийской экономики. Хотя на практике этого сделать не удается: молдавские товары в Европе никому не нужны.

Еще один важный аспект «игры против России» — пропаганда, подчеркнул политолог. Посредством нее особенно сильно обрабатывается молдавская молодежь.

— В головы молдаван вкладывают мысли о том, что им с русскими не по пути и Россия их всегда угнетала. И тут же добавляют: а вот в составе «Великой Румынии» вас ждут процветание и счастье, — пояснил Журавлев.

За проект «анти-Россия 2.0» ответственны США и их европейские союзники. По сути, они отрабатывают сценарий, ранее воплощенный в жизнь на Украине. Его цель проста — создание напряженности вблизи границ с Россией.

— Бесспорно, Штаты хотят сделать из Молдавии вторую «анти-Россию», — говорит Журавлев. — Разумеется, страна не может быть центром антироссийских настроений, потому что эта роль уже отведена Украине. Однако стать еще одной картой в колоде «анти-Россий» Молдавия вполне может. Постепенно ее таковой делают.

К чему Молдавию может привести выбранный курс? Самый очевидный сценарий — вступление в НАТО и последующее объединение с Румынией. Кстати, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду уже допустила возможность отказа республики от нейтралитета для вступления в военный блок. А министр обороны страны и вовсе заявил, что позиция нейтралитета страны потеряла актуальность.

— Объединение с Румынией и ввод румынских войск на территорию Молдавии, а затем активность Румынии против России — такое развитие событий уже просматривается, — утверждает Журавлев, добавляя, что для Молдавии это обернется обнищанием.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавия может стать «следующей Украиной» для Запада. По его словам, на это, в частности, указывает тот факт, что во главе страны стоит президент, которая «рвется в НАТО».

После начала СВО Молдавия стала активно выступать с антироссийской позицией. В марте прошлого года республика подала заявку на вступление в ЕС, в апреле в стране запретили георгиевскую ленту.