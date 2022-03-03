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Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз

Евгений Белоусов

В мире
Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз
Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавия направила официальную заявку на вступление в Евросоюз. Об этом в четверг, 3 марта, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.

Она подчеркнула, что это решение было принято, чтобы обеспечить жителям страны «достойное будущее». Президент и ранее неоднократно высказывалась в пользу ускорения евроинтеграции Молдовы.

— Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны, — цитирует Санду РИА Новости.

До этого сообщалось, что Грузия подаст заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза в ускоренном режиме 3 марта.

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины, — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

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