Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз 3 марта
Грузия подаст заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза в ускоренном режиме 3 марта. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава правящей партии страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.
— С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета «Грузинской мечты» в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены в ЕС незамедлительно, — цитирует его ТАСС.
28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.
В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины, — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.