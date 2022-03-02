Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз 3 марта

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Грузия подаст заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза в ускоренном режиме 3 марта. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава правящей партии страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

— С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета «Грузинской мечты» в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены в ЕС незамедлительно, — цитирует его ТАСС.

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины, — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.