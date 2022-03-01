Главы стран Евросоюза поддержали ускорение процедуры вступления Украины в ЕС

Фото: flickr/european_parliament

Главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

Отмечается, что свою позицию они высказали в понедельник, 28 февраля, в открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера.

— Мы призываем государства — члены ЕС мобилизовать политическую поддержку на высшем уровне для Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны — кандидата в ЕС и начала переговорного процесс, — следует из письма, передает ТАСС.

О том, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, стало известно 28 февраля. Соответствующее заявление сделала Верховная рада страны, назвав это «историческим моментом». Между тем на территории Украины продолжается операция Вооруженных сил России по демилитаризации националистических формирований, на протяжении восьми лет обстреливавших Донбасс.