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Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Иван Юминов

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Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС
Фото: Telegram / Верховная Рада

Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

— Исторический момент, — отмечается в Telegram-канале Верховной рады.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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