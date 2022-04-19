Президент Молдавии Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту

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Президент Молдавии Майя Санду объявила об утверждении одобренного парламентом запрета на георгиевскую ленту. Об этом во вторник, 19 апреля, она заявила во время брифинга, передает ТАСС.

— Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование продвигающих военную агрессию символов, — отметила глава государства.

Молдавский лидер добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования, сообщает НСН.

В четверг, 14 апреля, спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.

В свою очередь глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате отметила, что такой запрет вызван использованием этих символов для пропаганды специальной военной операции на Украине. Она добавила, что закон не касается георгиевской ленты, когда она является частью награды.

При этом депутаты народного парламента Гагаузии выступили против решения парламентариев Молдавии о запрете георгиевских лент.

В опубликованной декларации говорится, что Кишинев подобными действиями вносит раскол в общество, вводя «политическую цензуру».