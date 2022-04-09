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Парламент Гагаузии раскритиковал решение Кишинева о запрете георгиевских лент

Василий Плиткин

В мире
Парламент Гагаузии раскритиковал решение Кишинева о запрете георгиевских лент
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутаты народного парламента Гагаузии выступили против решения парламентариев Молдавии о запрещении георгиевской ленты.

В декларации, опубликованной в пятницу, 8 апреля, на сайте Народного собрания региона, говорится, что молдавский парламент подобными действиями вносит раскол в общество, вводя «политическую цензуру».

— Народное собрание Гагаузии осуждает вышеуказанное решение парламента РМ и просит депутатов отказаться от этой идеи для сохранения стабильности в обществе, — говорится в заявлении чиновников.

В документе, опубликованном на сайте гагаузского парламента, также отмечается, что подобное решение может негативно отразиться на дружеских взаимоотношениях Молдавии с Россией, чего нельзя допустить, пишет ТАСС.

Молдавский парламент накануне одобрил пакет поправок к местному кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленты. Документ предусматривает ответственность за их производство, сбыт, распространение и публичное использование.

Автором поправки о запрете георгиевской ленты является молдавский парламентарий Лилиан Карп. Документ прошел ратификацию и вступил в силу 7 апреля.

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