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Георгиевскую ленточку и символы V и Z запретили в Молдавии

Юлия Курганова

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Георгиевскую ленточку и символы V и Z запретили в Молдавии
Фото: Вечерняя Москва

Парламент Молдавии запретил носить георгиевские ленточки и символы V и Z. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил депутат Лилиан Карп.

— Я предложил поправку, которая запрещает распространение или пропаганду элементов, связанных с военной агрессией. Речь идет о флагах, лентах, цветных лентах, гербах, графических элементах, буквах или цифрах и их сочетаниях, значках, лозунгах, формах приветствия, а также других знаках и знаках различия участников военных агрессий, — рассказал он.

Парламентарий добавил, что ограничения касаются также георгиевской ленты, символов V и Z. По словам Карпа, в республике запретят изготовление, продажу, хранение и публичное распространение этой атрибутики.

Он не вносил отдельный законопроект, а добавил поправку к уже имеющейся инициативе о внесении сразу нескольких изменений в Кодекс о правонарушениях. Ее одобрили сразу же во втором чтении, и она вступила в силу после публикации в официальном вестнике.

За нарушение физическим лицам грозят штраф от 245 до 490 долларов или общественные работы. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 980 долларов, сообщает РИА Новости.

Парламент Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в стране станет днем памяти погибших на Украине. Уточняется, что утверждение законопроекта, который запрещает празднование Дня Победы, прошло всего за сутки.

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