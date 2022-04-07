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СМИ: В Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине

Юлия Курганова

В мире
СМИ: В Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине
Фото: Unsplash

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в стране станет днем памяти погибших на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается на портале Delfi.

Уточняется, что утверждение законопроекта, который запрещает празднование Дня Победы, прошло всего за сутки.

Согласно изменениям в законодательстве, этот день станет траурным, поэтому будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая в Латвии будут запрещены салюты.

5 апреля глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия высылает из страны 13 российских дипломатов, а также закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе. Он подчеркнул, что происходящее связано с ситуацией в украинском городе Буча.

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