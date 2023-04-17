Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому хранящие наличные в рублях и валюте в сумме больше миллиона рублей граждане должны будут сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение этих денег.

— Большие суммы наличных, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, при нарушении граждане могут столкнуться с конфискацией и штрафом, в два раза превышающим сумму хранимых таким образом денег.

Норма должна действовать для налоговых резидентов, которые не позднее недели со дня появления крупных денежных сумм должны будут уведомить налоговый орган по месту своего учета об их наличии по форме, утвержденной ФНС, передает «Интерфакс».

В марте фракция ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорожденного в России. Зампред партии Ярослав Нилов рассказал, что за основу данной инициативы взяли пример Казахстана.