ЛДПР подготовила законопроект о накопительных счетах для новорожденных

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Фракция Либерально-демократической партии России (ЛДПР) подготовила законопроект, согласно которому предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорожденного в России. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили «Известия».

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что за основу данной инициативы взяли пример Казахстана. В стране запустят аналогичную программу с 2024 года.

— Это актуально с учетом важности решения вопросов борьбы с бедностью. Необходимо, чтобы у молодых россиян были дополнительные источники доходов, — приводят слова Нилова «Известия».

Согласно законопроекту, накопительные счета должны наполняться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Вносить средства по желанию смогут родственники детей.

Счета будут пополняться, пока ребенку не исполнится 18 лет. После этого он сам сможет решить, как распорядиться имеющимися средствами, которые станут его собственностью.

После совершеннолетия деньги на счете будут храниться пять лет. Если они останутся невостребованными, то их переведут на пенсионный счет гражданина или передадут по наследству.

С аналогичным предложением недавно выступил банк ВТБ. Его представители предложили создать программу финансируемых государством «детских депозитов».