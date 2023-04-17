Попкорн-мейкер, кинопарфюм и домашний проектор: шесть идей для подарка киноману 

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Пожалуй, каждый из нас знает человека, который готов днями напролет смотреть фильмы и сериалы. Кино может быть не просто развлечением на выходной, а стилем жизни. И, к счастью, для таких киноманов несложно придумать подарок, который не станет лежать без внимания. Мы собрали подборку таких идей — пусть случится магия кино!

Домашний проектор

Пожалуй, домашний кинопроектор — мечта каждого кинолюбителя. К тому же это устройство может пригодиться и другим членам семьи. Романтический вечер за просмотром мелодрамы, семейные посиделки с комедией, летний домашний кинотеатр на улице и даже фоновый видеоряд для вашей самой отвязной вечеринки — в любом случае проектор создаст особую атмосферу.

К тому же можно подобрать компактную технику, с которой легко отправиться в путешествие и совершать переезды. Главное — подобрать нужный формат и честную цветопередачу.

Подписка на онлайн-кинотеатр

Когда не стоит вопрос «На чем смотреть?» появляется — «А что?». Для решения этой задачи потребуется доступ к качественному контенту с обширной библиотекой. И в качестве подарка киноману пригодится подписка на видеосервис.

Такие подписки могут быть на несколько месяцев или же годовыми, поэтому вы сможете подобрать подходящий тариф. Настоящий любитель кино не сможет не оценить доступ к фильмам и сериалам в хорошем качестве и без рекламы.

Настольная игра

Настольные игры многих спасали во время карантина, да и сейчас они частенько появляются на домашних вечеринках. Впрочем, это времяпровождение подходит для любого времени суток и самых разных компаний. А если ваш друг еще и заядлый любитель «настолок», подарок точно придется ему по душе.

Среди известных игр: «Про что кино?», которая подойдет настоящим знатокам; «Кино» — почти две тысячи вопросов и ответов о мировом кинематографе; «Стоп-кадр» — для любителей классики. Или же можно подобрать «настолку» с тематикой конкретного фильма — от «Гарри Поттера» до «Игры в кальмара».

Экскурсия на «Мосфильм»

Проникнуться атмосферой киноплощадки, посмотреть на реквизиты и даже самих актеров — отдельное удовольствие и страсть для киномана. А если у вас нет близких друзей в индустрии, которые смогут провести на съемочную площадку, можно сходить на экскурсию на «Мосфильм».

Для подарка можно выбрать как поход в группе, так и индивидуальную экскурсию. На киностудии покажут архитектуру и главные достопримечательности, Музей киноконцерна «Мосфильм» с коллекцией ретро-автомобилей, карет, костюмов, декораций и так далее. Также вы посетите киносъемочный павильон. Экскурсии проводятся в течение всей недели.

Попкорн-мейкер

Аромат и хруст попкорна — один из главных атрибутов кинотеатра. Но эту неповторимую атмосферу вполне реально перенести и к себе домой. Поэтому одним из вариантов подарка становится незамысловатый аппарат для приготовления попкорна.

Попкорн-мейкеры позволяют готовить кукурузу без масла, они легки в использовании и не занимают много места. Выбрать нужное устройство можно как в онлайн-магазинах, так и в обычных, в разделе бытовой техники. А ориентироваться лучше на производительность и цену.

Мерч

Не будем забывать о главном: мало какой фильм обошелся без мерча. Поэтому даже на самый экстравагантный запрос найдется подходящая футболка или шопер. Можно даже приобрести парфюм, выпущенный в рамках премьерных кампаний. Например, такую линейку делала студия А24 к выходу фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Порой и постеры к кинолентам могут быть самостоятельными произведениями искусства и стать отличным подарком. Их можно найти, например, в книжных магазинах.