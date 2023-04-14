«Ближе к первоисточнику»: каким будет сериал НВО о Гарри Поттере и когда он выйдет

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Стриминговый сервис НВО Маx анонсировала сериал о волшебнике Гарри Поттере. Новость не стала резонансной, поскольку слухи о выходе тизера шоу появилась давно. Предполагается, что сериал по известной вселенной может стать частью стратегии Warner Bros. Discovery. Студия стремится работать с известными кинофраншизами, при этом создавая меньше контента, но лучшего качества. «Вечерняя Москва» попыталась понять, каким будет новый сериал о Гарри Поттере.

Что в тизере

Большинство поклонников фильмов о Гарри Поттере успели уже увидеть 40-секундный тизер со знаменитой музыкальной темой Hedwig's Theme Джона Уильямса, опубликованный на платформе HBO Max.

В видео демонстрируется, как летающие свечи превращаются в логотип Harry Potter с подписью Max Original на фоне замка Хогвартс. На этом ролик заканчивается. Дополнительной информации о новом проекте — актерском составе, исполнителе главной роли и чем-либо другом — в нем нет.

Семь сезонов и новые лица

Во многих источниках указывается, что сериал станет точной адаптацией культовых книг Джоан Роулинг про приключения волшебника и его друзей. Актерский состав будет полностью изменен.

Звезды, снявшиеся в фильмах о приключениях Гарри Поттера, к участию в проекте привлекаться не будут. Медиаконгломерат Warner Bros. Discovery планирует посвятить каждой из семи частей саги отдельный сезон телесериала. На сезон по одной книге — от «Философского камня» до «Даров Смерти». Сериал будет выходить в течение десяти лет и позволит поклонникам культовой истории взглянуть на Хогвартс по-новому.

Как пишет The Hollywood Reporter, Джоан Роулинг станет исполнительным продюсером проекта, но принимать активного участия в работе не будет. Вместе с ней в реализации сериала примут участие Нил Блэр (продюсер фильмов серии «Фантастические твари») и Рут Кенли-Леттс («Страйк»). При этом не так давно Роулинг не приняла участия в съемках рождественского спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Предполагается, что это связано с обвинениями в «дискриминации секс-меньшинств», которые обрушились на писательницу в 2022 году.

Когда премьера сериала о Гарри Поттере

Дата релиза сериала неизвестна. В то же время издание Deadline пишет, что премьера первого сезона намечена на 2025 или 2026 год.

Что говорят кинокритики и фанаты

Весть о создании сериала по мотивам романов о знаменитом маге вызвала неоднозначные чувства у фанатов. Многие пользователи соцсетей восприняли эту новость негативно. По их мнению, авторы нового шоу посягают на сокровенное ради своей выгоды и рейтингов. Поклонники опасаются, что ключевые роли в угоду нынешним трендам будут отданы представителям разного рода меньшинств. Другие пользователи греют надежду, что создатели сериала исправят серьезные погрешности, допущенные во время съемок фильмов.

Преисполнен надежд, связанных с реабилитацией киносаги посредством сериала, и кинокритик Сергей Сычев.

— Я лично всегда считал, что фильмы о Гарри Поттере — бледная копия книг Джоан Роулинг, точная такая же, как и кинотрилогия «Властелин колец», — сказал собеседник «ВМ». — Экранизация этих проектов куда слабее, чем книжные сюжеты.

Сычев подчеркнул: сериальная версия, по замыслу создателей, будет намного тщательнее адаптирована под оригинальный сюжет.

— Новое воплощение будет ближе к первоисточнику, — продолжил критик. — Возможно, оно даже станет развитием уже имеющегося фильма, так как прошло много времени с тех пор и та же Роулинг успела переосмыслить некоторые детали, которые можно в новом проекте преподнести более увлекательно, при этом не отходя от книжной версии.