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HBO может перевыпустить «Гарри Поттера» в формате сериала

Никита Худяков
В мире
HBO может перевыпустить «Гарри Поттера» в формате сериала
Фото: shutterstock

Сериал о Гарри Поттере для HBO Max находится на стадии сделки с автором книг Джоан Роулинг, имеющей творческий контроль над любым использованием ее работы. Об этом сообщает издание Deadline.

По информации СМИ, Warner Bros ведет переговоры с Роулинг о присоединении к проекту в качестве продюсера. Если она согласится, то проект начнет поиски сценариста.

Общая идея сериала заключается в том, чтобы каждый сезон был построен на одной книге из серии о Гарри Поттере, говорится в материале.

В феврале видеоигра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами начала продаваться у ретейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео», а также на цифровых витринах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. В данных компаниях также отметили еженедельное увеличение соответствующих поисковых запросов почти на 100 процентов.

Несмотря на большую популярность видеоигры, в конце января пользователи Сети призвали бойкотировать Hogwarts Legacy из-за «трансфобии» автора оригинальных книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.

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