Минздрав планирует обязать родителей доказать родство с ребенком от суррогатной матери

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Министерство здравоохранения России разработало проект постановления, вводящего обязательную процедуру подтверждения родства с ребенком, выношенным суррогатной матерью. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 17 апреля.

— В соответствии с положениями проекта постановления, процедура установления генетического родства потенциальных родителей или потенциальной матери с новорожденным становится обязательным этапом программы суррогатного материнства, — говорится в пояснительной записке.

На процедуру планируется отвести месяц с момента рождения ребенка. Результат исследования планируется хранить в трех экземплярах.

В частности, первый остается у потенциальных родителей. Также копия направляется организации, проводившей исследование и медицинскому учреждению, в котором родился ребенок, отмечается в проекте постановления.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесут в палату законопроект, дающий право родительским сообществам накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. По мнению парламентариев, у родителей должно быть больше полномочий.