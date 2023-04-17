Минздрав планирует обязать родителей доказать родство с ребенком от суррогатной матери
Министерство здравоохранения России разработало проект постановления, вводящего обязательную процедуру подтверждения родства с ребенком, выношенным суррогатной матерью. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 17 апреля.
— В соответствии с положениями проекта постановления, процедура установления генетического родства потенциальных родителей или потенциальной матери с новорожденным становится обязательным этапом программы суррогатного материнства, — говорится в пояснительной записке.
На процедуру планируется отвести месяц с момента рождения ребенка. Результат исследования планируется хранить в трех экземплярах.
В частности, первый остается у потенциальных родителей. Также копия направляется организации, проводившей исследование и медицинскому учреждению, в котором родился ребенок, отмечается в проекте постановления.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесут в палату законопроект, дающий право родительским сообществам накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. По мнению парламентариев, у родителей должно быть больше полномочий.