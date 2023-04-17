Эксперт Крохин рассказал, что изменилось в правилах предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг (ЖКУ). «Вечерняя Москва» узнала у председателя Жилищного союза, члена комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина, кому теперь положены данные субсидии.

По его словам, с 1 апреля изменилась методика подсчета доходов россиян для предоставления субсидии на оплату ЖКУ.

— На данный момент совокупный доход россиянина или семьи будет определяться за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если человек подает заявление в апреле текущего года, его совокупный доход будет рассчитан с августа по февраль, — рассказал Крохин.

Кроме того, специалист напомнил, что в правительстве России давно предлагают облегчить получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но не все предложения получают одобрение.

— Экспертное сообщество предлагало понизить процент с 22 до 15 как основание для получения субсидии от государства. Также хотели отменить ограничение, что если у человека есть долги, то он не может получать помощь. Однако на сегодняшний день эти поправки не прошли, — отметил эксперт.

До этого стало известно, что россиян хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания умных счетчиков. По словам Крохина, попадание в квартиру сотрудников ЖКХ является фактической попыткой отменить конституционный запрет на доступ в жилье без согласия проживающих.

Также специалист подчеркнул, что беспрепятственное попадание людей в квартиры под предлогом установки умных счетчиков может привести к росту преступности.