Житель подмосковной деревни нашел на своем участке снаряд времен ВОВ
Житель Подмосковья нашел на своем участке снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 17 апреля.
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Чертаново Волоколамского городского округа. Местный житель копал яму на своем участке и обнаружил предмет, похожий на снаряд. Мужчина вызвал спасателей.
На место происшествия прибыли специалисты, которые определили, что хозяин участка нашел 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Взрывоопасный предмет поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.
Другой снаряд времен войны обнаружили на территории храма на северо-западе Москвы. Для утилизации опасного предмета к Троицкому храму отправились специалисты-взрывотехники.