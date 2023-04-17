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Житель подмосковной деревни нашел на своем участке снаряд времен ВОВ

Степан Жирнов
Происшествия
Житель подмосковной деревни нашел на своем участке снаряд времен ВОВ
Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Чертаново Карта всех событий

Житель Подмосковья нашел на своем участке снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Чертаново Волоколамского городского округа. Местный житель копал яму на своем участке и обнаружил предмет, похожий на снаряд. Мужчина вызвал спасателей.

Житель подмосковной деревни нашел на своем участке снаряд времен ВОВ Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

На место происшествия прибыли специалисты, которые определили, что хозяин участка нашел 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Взрывоопасный предмет поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.

Другой снаряд времен войны обнаружили на территории храма на северо-западе Москвы. Для утилизации опасного предмета к Троицкому храму отправились специалисты-взрывотехники.

Подмосковье Волоколамский район Московская область Спасатели Взрывные устройства
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