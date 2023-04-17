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Этюд Левитана «Дорожка в Сокольниках» продали на аукционе за 7,6 миллиона рублей

Евгений Силаев
Общество
Этюд Левитана «Дорожка в Сокольниках» продали на аукционе за 7,6 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба платформы «АртСреда»

Этюд Исаака Левитана «Дорожка в Сокольниках» в ходе аукциона на ArtTech-платформе «АртСреда» продали за 7,6 миллиона рублей. Эта сумма в три раза превысила стартовую цену.

Произведение Левитана было предоставлено аукционным домом «Московская коллекция». По имеющимся данным, художник создал этюд в 1879 году во время обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

— Мы предполагали, что за Левитана развернется серьезная борьба. По нашим данным, интерес к аукциону за две недели с момента его анонса проявило свыше полутора тысяч пользователей. В результате торгов, которые прошли для участников с особым азартом, этюд приобрели за 7,6 миллиона рублей — в три раза дороже старта, — рассказали представители платформы.

«Дорожка в Сокольниках» идейно связана с другим произведением Левитана — полотном «Осенний день. Сокольники». В настоящий момент картина представлена в Государственной Третьяковской галерее.

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