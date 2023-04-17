Суд арестовал мужчину, который зарезал знакомую в подмосковных Химках

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, городской округ Химки, деревня Подолино, Лермонтовская улица Карта всех событий

Суд арестовал молодого человека, которого подозревают в убийстве знакомой в городском округе Химки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, молодого человека обвиняют по статье «Убийство». Он пробудет в СИЗО до 15 июня 2023 года. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло 15 апреля на Лермонтовской улице в деревне Подолино. Молодой человек поссорился со своей 21-летней знакомой. В ходе конфликта он достал нож и несколько раз ударил девушку. От полученных ран она скончалась на месте происшествия.

Примечательно, что 23-летний преступник не стал скрываться, а вызвал сотрудников полиции и дождался их прибытия. Молодой человек признал вину и написал явку с повинной.