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Суд арестовал мужчину, который зарезал знакомую в подмосковных Химках

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который зарезал знакомую в подмосковных Химках
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, городской округ Химки, деревня Подолино, Лермонтовская улица Карта всех событий

Суд арестовал молодого человека, которого подозревают в убийстве знакомой в городском округе Химки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, молодого человека обвиняют по статье «Убийство». Он пробудет в СИЗО до 15 июня 2023 года. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло 15 апреля на Лермонтовской улице в деревне Подолино. Молодой человек поссорился со своей 21-летней знакомой. В ходе конфликта он достал нож и несколько раз ударил девушку. От полученных ран она скончалась на месте происшествия.

Примечательно, что 23-летний преступник не стал скрываться, а вызвал сотрудников полиции и дождался их прибытия. Молодой человек признал вину и написал явку с повинной.

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