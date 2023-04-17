Два автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.
Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома № 165е, корпус 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города, в том числе карета скорой помощи.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в сторону МКАД затруднено: перекрыты три полосы из пяти.
Другое ДТП произошло на МКАД на юго-западе Москвы. Водитель грузовика не заметил остановившиеся на проезжей части машины и протаранил их. Столкновение попало на видео.