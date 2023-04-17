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Reuters: ФРГ требует ввести санкции против гражданской ядерной энергетики РФ

Евгений Белоусов
В мире
Reuters: ФРГ требует ввести санкции против гражданской ядерной энергетики РФ
Фото: Pixabay

Министерство экономики Германии поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Reuters.

— Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии за включение гражданского атомного сектора России в санкционный пакет. Это должно быть частью следующего пакета санкций, — говорится в публикации.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что наличие льготных условий российскому ядерному сектору нельзя оправдывать, передает агентство.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики России.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.

Эксперт уверен, что основной составляющей нового пакета станут вторичные санкции. Многие западные компании находят пути обхода ограничений, что не устраивает Евросоюз.

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