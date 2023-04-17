Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет

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Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола РФ.

— Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак, — говорится в сообщении.

Причины смерти спортсменки не уточняются.

Виктория Дивак — мастер спорта и трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». В 2009 году вместе с юниорской сборной России она выиграла чемпионат Европы.

Кроме того, гандболистка завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В разные года играла за команды из Германии и Франции.

С 2021 года Виктория Дивак играла разыгрывающей в женской гандбольной команде из Астрахани «Астраханочка».