Грузовик перевернулся в результате ДТП на северо-востоке МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

На северо-востоке МКАД произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.

Авария произошла на внутренней стороне 85-го километра МКАД. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в легковую машину, после чего перевернулся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на Дмитровском шоссе. Столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыла скорая помощь.