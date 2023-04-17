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Гибридное солнечное затмение 20 апреля: где и во сколько можно будет его увидеть

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Гибридное солнечное затмение 20 апреля: где и во сколько можно будет его увидеть
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители Земли в четверг, 20 апреля, смогут увидеть необычное природное явление — солнечное затмение. В чем уникальность этого явления, где, когда и во сколько его можно наблюдать — выясняла «Вечерняя Москва».

Гибридное Солнце

По словам астронома Александра Благова, в текущем году ожидается всего два затмения Солнца. Одно — 20 апреля, а второе — в октябре. Ожидается также два лунных затмения.

Затмение, которое мир ждет 20-го числа, называют гибридным, поскольку в разных странах мира оно будет выглядеть по-разному: в кольце или полностью черным.

— Называется иначе такое затмение Цикл Сароса — это серия из 129 солнечных затмений. Оно повторяется каждые 18 лет и происходит в восходящем узле Луны, — пояснил эксперт. Полоса затмения пройдет по южной части Индийского океана, западным районам Индонезии, Австралии и западной части Тихого океана.

Кто увидит затмение

По московскому времени небесное явление произойдет в 07:12.

— Наблюдать, как Луна закроет диск Солнца, жители России не смогут, а вот жители азиатских стран насладятся этим процессом, — сказал спикер.

Речь идет о таких странах, как: Вьетнам, Лаос, юго-восток Японии, Китай, Филиппинские острова, Новая Зеландия, Малайзия и Камбоджа.

Кстати, предстоящее затмение откроет первый в этом году коридор затмений, который начнется с солнечного затмения, а завершится лунным, ожидающим землян 5 мая. Очередное затмение сароса произойдет 30 апреля 2041 года, заключил собеседник «ВМ».

Солнце Луна Затмения
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