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Приметы и советы

«Существенное условие»: как обязать магазин продать товар по цене, указанной на ценнике

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Существенное условие»: как обязать магазин продать товар по цене, указанной на ценнике
Фото: Kozhokhin Alexander

Магазины обязаны продавать товары за ту сумму, которая указана на ценнике. Если на кассе цена товара оказывается выше, покупатель может попытаться добиться справедливости на месте или обратиться в контролирующие органы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала адвокат Елена Пономарева.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что попытка магазина продать товар по завышенной цене нарушает права покупателя.

— Продажная стоимость товара — существенное условие договора розничной купли-продажи. Если цена вдруг неожиданно повышается, то это уже злоупотребление правами продавца, нарушение прав потребителя и его обман, — объяснила адвокат.

Если происходит такая ситуация, сначала стоит сказать продавцу о нарушении, отметила эксперт. Если проблему не получается решить на месте, можно оставить жалобу в книге отзывов и предложений. Продавец обязан принять решение и ответить в десятидневный срок, уточнила Пономарева.

Есть и другие способы повлиять на продавца, отметила адвокат.

— Человек имеет право обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки в конкретном учреждении, чтобы выявить подобные случаи и предупредить возникновение таких ситуаций в будущем. Можно обратиться в прокуратуру для защиты своих прав, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам специалиста, если невозможность приобретения товара по указанной цене повлекла ущерб здоровью, то при наличии справки из медучреждения можно добиться взыскания морального вреда через суд.

В ряде случаев суд способен обязать продать товар за указанную на ценнике стоимость, отметила Пономарева.

— Если вещь дорогостоящая, имеющая весомую ценность, то продавца можно обязать в судебном порядке продать вещь по цене, указанной на ценнике, — резюмировала собеседница «ВМ».

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