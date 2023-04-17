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Посвященный окончанию Битвы за Москву урок пройдет в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Посвященный окончанию Битвы за Москву урок пройдет в Музее Победы
Фото: Музей Победы

В Музее Победы 18 апреля в рамках программы «Школьный музей Победы» пройдет открытый урок «Битва за Москву». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Лекцию проведет заместитель директора школы № 1186 Борис Литинский. Он расскажет о немецкой операции «Тайфун» и советских планах по обороне столицы. Также школьники узнают о стратегически важном сражении 5 декабря 1941 года, когда армия перешла в наступление по всему Московскому фронту.

Кроме того, ученики смогут посетить выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Там они увидят раритеты, принадлежащие Герою Советского Союза Владимиру Антонову. В частности, речь идет о журнале боевых действий 301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова дивизии и книге «Путь к Берлину» с дарственной подписью.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

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