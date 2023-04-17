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Приметы и советы

Глава Google Пичаи предупредил мир об опасности искусственного интеллекта

Ирэна Колесова
Технологии
Глава Google Пичаи предупредил мир об опасности искусственного интеллекта
Фото: Unsplash

Искусственный интеллект и его масштабное внедрение в повседневную жизнь по всему миру грозит активным распространением дезинформации. Такое мнение выразил глава компании Google Сундар Пичаи.

По его словам, сейчас искусственный интеллект начал развиваться слишком быстро. Проверено в его работе пока еще далеко не все, и это угрожает массовым распространением фейков, уверен Пичаи.

Глава Google добавил, что уже очень многие специалисты по всему миру не раз предупреждали, что искусственный интеллект может стать не только хорошим помощником во многих сферах, но и нести обществу серьезную опасность. Пичаи подчеркнул, что современному обществу необходимо как можно быстрее найти пути адаптации к развитию технологий, передают «Известия».

Эксперты уже предупреждали, что искусственный интеллект PassGAN научился моментально взламывать 51 процент существующих паролей. Данный ИИ содержит в себе данные 15 миллионов учетных записей пользователей по всему миру. Это позволяет ему изучать распределение существующих паролей и выявлять закономерности.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ, и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

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