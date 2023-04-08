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Home Security Heroes: ИИ научился моментально взламывать каждый второй пароль

Евгений Силаев
В мире
Home Security Heroes: ИИ научился моментально взламывать каждый второй пароль
Фото: Unsplash

Искусственный интеллект (ИИ) PassGAN научился моментально взламывать 51 процент существующих паролей. Об этом говорится в исследовании компании Home Security Heroes.

Данный ИИ содержит в себе данные 15 миллионов учетных записей пользователей по всему миру. Это позволяет ему изучать распределение существующих паролей и выявлять закономерности.

— PassGAN на основе ИИ смог взломать 51 процент паролей менее чем за одну минуту, 65 процентов — менее чем за час, 71 процент — менее чем за день и 81 процент — менее чем за месяц, — говорится в тексте исследования.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ, и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

Также «ВМ» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в образовательной системе и какое место в ней должны занимать цифровые технологии. По мнению технического директора ИМБА ИТ Марата Залотдинова, после развития интернета можно было предполагать, что благодаря Сети многие школьники и студенты перестанут учиться и будут использовать только готовые материалы.

Технологии Нейросети Искусственный интеллект
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