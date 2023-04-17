В Польше вооруженный грабитель зарезал украинскую беженку

Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

В польском городе Легница произошло нападение на украинских беженок. Злоумышленник напал на девушек с ножом и зарезал одну из них до смерти.

Известно, что мужчина проник в квартиру, в которой временно проживали украинки. Скорее всего, он хотел совершить ограбление, а женщины в этот момент находились рядом.

В итоге мужчина ударил ножом 37-летнюю женщину, ранения оказались несовместимыми с жизнью. Также он нанес ножевой удар 14-летней девочке, ранил еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу, сейчас юная пациентка находится в тяжелом состоянии, пишет газета LCA Facty.

Известно, что полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Он находился неподалеку от места преступления и скрыться не успел. Пока о его личности и мотивах ничего не сообщается.

15 апреля нападение на гражданина Украины произошло и в Канаде. Только что приехавшего в Канаду украинца едва не убили прямо в центре города, сообщили местные СМИ. Известно, что мужчина просто сидел на остановке, когда на него набросился неизвестный с ножом. Украинец выжил, однако местные жители остались очень напуганы таким инцидентом.