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Приметы и советы

Сомнолог Сурненкова предупредила, какими опасностями грозит сон с открытым ртом

Ирэна Колесова
Общество
Сомнолог Сурненкова предупредила, какими опасностями грозит сон с открытым ртом
Фото: Unsplash

Люди, у которых есть привычка спать с открытым ртом, часто просыпаются уже уставшими, в плохом расположении духа. Об этом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова.

Эксперт подчеркнула, что такой тип дыхания во сне мешает человеку полноценно отдохнуть, а также может спровоцировать возникновение многих болезней.

— Неблагоприятные последствия ротового дыхания могут привести к развитию кариеса. Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно, — предупреждает врач в беседе с «Лайф».

Сомнолог отметила, что апноэ при этом намного опаснее. Так называется расстройство, при котором во сне происходят нарушения дыхания и его остановки. Апноэ повышает риски инфаркта или инсульта, депрессивного состояния и постоянного упадка сил.

По словам Сурненковой, чаще всего врачи назначают при этом специальные препараты. Существует также так называемый «сонный гаджет». Это специальная лента для нижней челюсти. Она помогает в том случае, если у человека нижняя челюсть во время сна находится в слишком расслабленном состоянии и буквально опадает вниз.

Важно также обратить внимание на увлажнители воздуха, которые облегчают дыхание спящего, добавила сомнолог.

Специалист предупредила, что яркий солнечный свет может привести к задержке выработки мелатонина в организме, и заснуть к ночи будет значительно труднее. Врач посоветовала использовать солнечные очки с 19 до 22 часов, если в это время нужно выходить на улицу. Также в спальне необходимы плотные шторы, а если свет после этого проникает в комнату, то нужно воспользоваться дополнительно маской для сна.

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