Илон Маск анонсировал создание «честного чат-бота» TruthGPT

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что собирается разработать собственную, «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая будет называться TruthGPT.

Маск отметил, что этот чат-бот станет конкурентом всемирно известного ChatGPT. Но с той лишь разницей, что в версии Маска будет предоставляться только проверенная и достоверная информация.

— Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной, — сказал Маск в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Маск добавил, что те чат-боты, которые есть на планете сейчас, разрабатываются программистами, которые специально обучают искусственный интеллект врать и приукрашивать. По мнению Маска, такой подход может нанести значительный урон всему человечеству, если искусственный интеллект не попадет под честный контроль. Миллиардер добавил, что фейки от чат-ботов могут оказаться опаснее, чем даже неверное управление самолетами.

Глава компании Google Сундар Пичаи тоже уверен, что искусственный интеллект и его масштабное внедрение в повседневную жизнь по всему миру грозит активным распространением дезинформации. По его словам, сейчас искусственный интеллект начал развиваться слишком быстро. Проверено в его работе пока еще далеко не все, и это угрожает массовым распространением фейков, уверен Пичаи.