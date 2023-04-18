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Конфликты, истерики и депрессии: чем опасен коридор затмений с 20 апреля по 5 мая

Евгения Незнающева

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Общество
Конфликты, истерики и депрессии: чем опасен коридор затмений с 20 апреля по 5 мая
Фото: Unsplash

С 20 апреля открывается очередной коридор затмений, которые продлится вплоть до 5 мая. Этот период обладает сильной энергетикой и оказывает мощное воздействие на поведение людей. Подобные пересечения планет ответственны за кармические задачи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Чем опасен коридор затмений?

Солнечные вспышки будут напрямую влиять на самочувствие. Особенно непросто придется тем, кто подвержен перепадам погоды. Есть большая вероятность бессонницы, частых головных болей. Возможно, у многих обострятся хронические заболевания. В весенний коридор затмений перемены будут проявляться скачками настроений, упадком сил, раздражительностью.

Период опасен конфликтами, истериками. Во время пересечения траекторий Солнца и Луны эмоции могут затуманиваться, будут проявляться не самые лучшие качества. Есть большая вероятность, что люди начнут испытывать панические атаки, депрессивные настроения. Особенно это почувствуют женщины и дети. На мужчин повлияет энергия Солнца. Они могут делать резкие поступки, грубить, провоцировать ссоры.

Скандалы могут быть в семье, на работе, с родителями. Постарайтесь не принимать важных решений с 20 апреля по 5 мая, а лучше за три дня до и после.

Что разрешено делать?

В дни влияния Солнца и Луны полезно задействовать дополнительную энергию от воды. Рекомендуется принимать ванны с солью или стоять под теплым душем. Мысленно «смывайте» с себя негатив, можно во время этого почитать аффирмации или молитвы. Желательны прогулки вдоль водоемов, рек. Старайтесь также пить больше чистой воды, минимизируйте кофе и крепкий чай.

Постарайтесь наладить режим сна. Лучше всего быть в постели не позже 23:00. Заранее настройтесь на расслабление — читайте, медитируйте, слушайте спокойную музыку, пишите в дневник благодарности и так далее.

Делайте практики из йоги для снятия эмоциональных блоков. Во время коридора затмений полезно заниматься босиком, чтобы хорошо чувствовать пол под ногами. В идеале провести занятие на коврике во дворе или на природе.

Если конфликт все-таки произошел, постарайтесь сконцентрироваться на дыхании. Желательно делать это на открытом воздухе. Положите руку на грудную клетку и не спеша сделайте глубокие вдохи и выдохи. Почувствуйте, как успокаивается сердцебиение, когда вы сосредоточены на дыхании.

От чего стоит воздержаться?

Так как в этот период не рекомендуется делать резких движений, отложите решение об увольнении или расставании. Просто поставьте на паузу эти задачи, чтобы вернуться к ним после завершения коридора затмений.

Старайтесь не смотреть прямо на Солнце и Луну, чтобы не впитывать их энергетику с 20 апреля по 5 мая. Носите солнцезащитные очки, закрывайте помещения шторами, находитесь в тени.

Не давайте в долг, потому что вы рискуете навсегда попрощаться с этими деньгами и испортить отношения с человеком. Брать в долг тоже не стоит. Постарайтесь закрыть все денежные пробелы до коридора затмений.

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